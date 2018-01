Automobilisten in Amsterdam betalen keurig parkeergeld

De gemiddelde betalingsbereidheid in de stad is gestegen van 81 procent in 2016 naar 86 procent het afgelopen jaar. De bereidheid om te betalen voor een parkeerplaats is het hoogst in stadsdeel Zuid, waar afgelopen jaar bijna negen op de tien gecontroleerde auto's had betaald.



Ook succesvol lijkt de proef waarbij parkeerbeheerders auto's bekeuren die bijvoorbeeld op de stoep staan. Voorheen mochten zij alleen controleren of er voor de parkeerplaats was betaald, waardoor veel mensen die niet wilden betalen hun auto verkeerd parkeerden: dan was de kans op een bon aanmerkelijk kleiner. Tijdens de eerste elf weken van de proef zijn ruim 600 boetes en waarschuwingen uitgedeeld.