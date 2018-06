Automobilist rijdt met 196 km/u langs politiecontrole

De controles vonden plaats tussen 13 en 15 juni ter hoogte van de Australiëhavenweg waar 70 kilometer per uur de maximaal toegestane snelheid is.



Drie bestuurders maakten het heel erg bont. Naast de automobilist die 196 kilometer per uur reed, kwamen twee anderen voorbij die 181 kilometer per uur en 175 kilometer per uur reden. Hun rijbewijzen werden ingevorderd.



Een van de overtreders had ook te veel alcohol in zijn bloed. Zijn auto werd in beslag genomen.