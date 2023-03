Automobilist rijdt door na twee aanrijdingen op Overtoom, motorrijder zwaargewond

Bij een aanrijding met een auto op de Overtoom raakte een motorrijder zwaargewond. Beeld Politie Amsterdam

De bestuurder van de motorscooter werd rond 18.30 uur aangereden ter hoogte van de Amstelveenseweg. Deze is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Even later werd iets verder op de Overtoom, ter hoogte van de Jan Pieter Heijestraat, een fietser geschept. De fietser is niet meer aangetroffen. De politie is naar de persoon op zoek.

De politie heeft elders in de stad een gele auto in beslag genomen die mogelijk betrokken was bij de aanrijdingen. Ze roept de bestuurder op om zich te melden.

Waarom stoppen mensen niet na een aanrijding? Het gebeurt regelmatig in Amsterdam: scootterrijders of automobilisten die na een ongeluk doorrijden. Waarom stoppen zij niet? ‘Grofweg zijn er twee redenen om door te rijden na een aanrijding: niet gepakt willen worden en in shock zijn.’ Lees hier verder.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: