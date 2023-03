Automobilist rijdt door na aanrijding met voetganger

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Volgens de woordvoerder van de politie is de aangereden man vanuit Osdorp met de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij is geschrokken, maar aanspreekbaar. In het ziekenhuis vindt verder onderzoek naar het letsel plaats.

De politie is nog op zoek naar de automobilist. Over het voertuig is weinig tot niets bekend, er zijn geen getuigen van het ongeluk geweest.

