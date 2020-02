Automobilist ongeluk A10 reed door na eerdere botsing

Beeld RIJKSWATERSTAAT

De bestuurder van een blauwe Ford was rond 21.15 uur ’s avonds betrokken bij een ongeluk met een andere auto, waarna hij doorreed en de A10 op ging. Daar vond niet veel later het tweede ongeluk plaats, waarbij de bestuurder van de Ford zwaargewond raakte en naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Het andere slachtoffer kon ter plekke behandeld worden. Met hem of haar gaat het naar omstandigheden goed.

De politie doet onderzoek naar de ongelukken en vraagt getuigen zich te melden.