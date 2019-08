Automobilist officieel verdacht van dodelijk ongeluk Eerste Oosterparkstraat

Het OLVG aan de Eerste Oosterparkstraat. Het ongeluk vond vlak voor het ziekenhuis plaats. Beeld Eva Plevier

Getuigen zagen hoe de man even voor 20.00 uur in een zwarte stationwagen vol gas langs het Oosterpark de Eerste Oosterparkstraat inreed, tegen de rijrichting in. Plotseling stuurde hij het fietspad op. Hij raakte de fietser van achteren, waardoor ze werd gelanceerd en zwaar gewond raakte. De vrouw overleed ’s nachts in het ziekenhuis. De politie wil ter bescherming van haar privacy verder geen mededelingen doen over haar identiteit.

De man wordt officieel verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met dodelijk afloop. Hij zal dinsdagmiddag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalt vervolgens of de verdachte wordt vastgehouden of het onderzoek thuis mag afwachten.