Automobilist die fataal ongeluk bij Hugo de Grootplein veroorzaakte: ‘Dacht dat ik een paal raakte’

Bij een aanrijding in de Tweede Hugo de Grootstraat kwam een 20-jarige scooterrijder om het leven. Beeld ANP/NieuwsFoto

Op beelden die ter zitting getoond worden, is te zien hoe de zwarte Volkswagen Polo van Jamie S. met snelheden tot 124 kilometer per uur vanuit de Jan van Galenstraat door de Tweede Hugo de Grootstraat rijdt. Een overstekende fietser kan met een sprong de auto vermijden. De auto wijkt uit, raakt in een slip en belandt op de andere weghelft. Daar worden een scooterrijder (20) en een fietser (20) geraakt.

De officier van justitie heeft meegereden in de auto tijdens een nabootsrit, die werd gemaakt om de snelheid waarmee S. reed te achterhalen. Daarvoor werden zijwegen afgezet. Niemand kon de straat oversteken. “Zelfs in die gecontroleerde setting was de snelheid beangstigend. Ik hield me vast aan alles wat ik maar kon vastpakken,” aldus de officier van justitie.

Na de aanrijding reed S. door, naar eigen zeggen in paniek. “Ik dacht dat ik een paal had geraakt. Als primaire reactie dacht ik: ik moet vluchten.” Ook de drie inzittenden verklaarden eerder dat ze niet doorhadden dat S. een persoon had geraakt. Op zondagavond, een dag later, meldde S. zich op het politiebureau, nadat hij op het nieuws had gezien dat er bij het ongeluk een dode was gevallen.

Impact

De familie van het slachtoffer was in groten getale aanwezig in de rechtszaal. “Hij was het zonnetje in huis,” zei zijn moeder tijdens haar spreekrecht over haar oudste zoon. Ze vertelde hoe ze hem altijd waarschuwde om voorzichtig te rijden, voordat hij de deur uitging. “Hij zei dan: ‘Maak je geen zorgen.’ ‘Jij kan goed rijden, maar anderen niet,’ zei ik altijd. En op 10 december kwam hij iemand tegen die niet goed kan rijden.”

De officier van justitie benadrukte de maatschappelijke impact van de zaak. “De volslagen willekeur is beangstigend. Zoons, dochters, jijzelf of wie dan ook, kan zomaar uit het leven worden gerukt, omdat iemand als een volslagen idioot door de stad scheurt.” Behalve een celstraf van 6 jaar eiste hij ook een rijontzegging van 8 jaar.

Eerdere veroordeling

S. is al eerder veroordeeld voor een verkeersfeit. Toen reed hij 70 kilometer per uur te hard. In december was hij net op vrije voeten, na een celstraf van bijna een jaar te hebben uitgezeten voor drugshandel.

Tijdens de zitting kon S. niet uitleggen hoe hij tot die hoge snelheid kwam. In hun verklaringen zeggen zijn bijrijders dat ze S. toeriepen om normaal of langzaam te rijden. Ook dat kan hij zich niet herinneren. Wel betuigt hij spijt aan de familie van het slachtoffer. “Ik zou willen dat ik de dag terug kon draaien.”

De rechtbank doet uitspraak op donderdag 25 mei.

