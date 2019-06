Autoluw? Op de Kattenburgerstraat krijgen auto’s juist méér ruimte

De auto en de stad, het gaat hoe langer hoe meer lijken op een ongelukkig huwelijk. Want de auto is ongewenst, de automobilist die het in zijn hoofd haalt om de stad te doorkruisen, trekt zich uit ergernis de haren uit het hoofd als hij via ‘knips’ en afgesloten straten zijn bestemming probeert te bereiken.

Het is beleid: de stad wil autoluw worden. Nu de druk op de openbare ruimte toeneemt en fietsers en vooral voetgangers hun plaats opeisen, moet de auto als onefficiënt vervoermiddel in een historische binnenstad terrein prijsgeven. De resultaten van dat beleid worden geleidelijk aan zichtbaar: op het Muntplein, de Prins Hendrikkade voor CS en de Nieuwezijds Voorburgwal heb je als jezelf respecterend automobilist niets meer te zoeken.

Onbestemde straat

Overal moet de auto wijken. Overal, behalve op de Kattenburgerstraat, lijkt het wel. Wat tot voor kort nog een beetje een onbestemde straat was, zo tussen het Marineterrein en een lange rij jarenzestigbouwsels, is sinds auto’s niet meer voor CS langs mogen rijden volgens buurtbewoners aanmerkelijk drukker geworden.

Beeld Laura van der Bijl

En het eind is nog niet in zicht: de tunnel onder het spoor staat op de nominatie exclusief voor auto’s te worden. Waar nu twee rijbanen zijn, één de stad in, één eruit, wordt dat aantal verdubbeld. Het fietspad en het trottoir verhuizen naar een nog te bouwen tunnel enkele meters in oostelijke richting. Gevolg, het kan bijna niet anders: meer auto’s.

Uitlaatgassen

En dus trekken de bewoners van de Kattenburgerstraat aan de bel. Uiteindelijk, zegt Marlou Visser namens hen: “Er is te veel verkeer, te veel lawaai en wij ademen de uitlaatgassen in. We zijn bang dat het door de plannen van een autoluwe stad bij ons voor de deur nog drukker zal worden. Dat kunnen wij niet aan.”

Visser stond niet te trappelen om de barricaden op te gaan, zegt ze. Maar alles wijst erop dat haar straat straks de rekening van de autoluwe stad moet betalen. “Ik voer het liefst actie voor een gezonde en groene omgeving, ik wil niet tegen politici en ambtenaren ageren, maar samen met hen optrekken. Maar wij vrezen op deze manier het afvoerputje van de hele stad te worden.”

Het beeld dat de Kattenburgerstraat een beetje een racebaan is, lijkt te kloppen. Auto’s rauschen erdoorheen, de ene na de andere. Af en toe is er een auto die zich, zo ongeveer, houdt aan de maximumsnelheid, maar het overgrote deel rijdt hier veel harder dan vijftig kilometer per uur. En het moet gezegd: de Kattenburgerstraat nodigt er ook wel een beetje toe uit, met zijn brede rijbanen en het relatief overzichtelijke wegbeeld.