Autolift met kuren gijzelt bewoners telkens urenlang: ‘De monteur moet uit Brabant komen’

De autolift die voor problemen zorgt. Beeld Ruud Geensen

Vrijdagochtend 12 februari 2021. De assistente van gezondheidscentrum Amstelkwartier heeft net, om kwart voor acht 's ochtends, haar auto geparkeerd in gebouw De Spakler aan de Spaklerweg. In de eerste twee verdiepingen van het gebouw huist een parkeergarage. Omdat het aanbrengen van een helling onmogelijk bleek op die plek, staat pal naast de ingang van het gezondheidscentrum een autolift.

Handig, had het kunnen zijn. Maar de assistente komt met haar auto in de lift vast te zitten – halverwege tussen de eerste verdieping en begane grond. Ze kan er niet uit. In de lift is geen bereik, vertelt huisarts Pieter Jan van Empel, dus kan ze ook niemand bellen.

“Als je in de lift op de alarmknop drukt, krijg je een Italiaans sprekende mevrouw te horen,” zegt Van Empel. Dat baatte zijn assistente dus ook niet.

De eerste patiënt komt aansjokken, een tweede. En dan komt de dokter zelf ook voor een gesloten deur te staan. Uiteindelijk moest de assistente van een andere praktijkvestiging in Noord in de auto stappen om te komen helpen. Zij kon drie kwartier later pas de praktijk openen.

Monteur uit Brabant

De autolift maakt veel bewoners al sinds de oplevering van het pand in 2017 het leven zuur, terwijl ze er wel 155 euro per maand voor neertellen. Wekelijks staat de lift wel een keer stil; een aantal weken terug belde een bewoner in paniek nog de brandweer omdat ze de autolift niet uit kon. Als de monteur moet komen, komt hij vanuit een dorp in Brabant: hij is dan uren onderweg.

Van Empel vertelt dat meermaals assistenten van zijn praktijk 's avonds niet naar huis konden omdat de lift stuk was. Ze moeten dan met het ov naar huis en hun auto 's nachts laten staan. Geen wereldramp, wel heel irritant. En dat is sinds 2018 zeker zes keer gebeurd.

Bewoner Ruud Geensen zat vorig jaar ook vast in de lift. "Na een kwartier dacht ik: fuck it. Toen heb ik de schuifdeur open geramd, met een alarmhendel waar duidelijk ‘niet openmaken!' bij staat. Ik trok de deur omhoog, gooide mijn voet ertussen, en kon hem toen met mijn handen nog verder omhoog trekken.”

Hij stoort zich vooral aan het gebrek aan communicatie vanuit verhuurder MVGM. Bewoners hebben besloten om nu vooral elkaar te helpen, en zijn daar zelfs een lift-appgroep voor begonnen.

Zwangere vriendin

Huisarts in opleiding Shabir – die uit angst voor problemen met de verhuurder niet met achternaam in de krant wil – is door toevallige passanten in de garage geholpen toen hij vastzat. Italiaans is hij niet machtig, dus probeerde hij in het Engels via de alarmknop om hulp te vragen, maar dat waardeerde de Italiaanse dame niet: zij hing op.

Woordvoerder Natalja Benjamin van MVGM stelt dat een storingsmelding ‘wel eens' voorkomt, maar dat de lift ook soms verkeerd gebruikt wordt. “Vorig jaar zijn er enkele problemen geweest met de lift, maar na het aanstellen van een nieuwe onderhoudspartij en het vervangen van onderdelen zijn de storingen sterk afgenomen.”

Shabir is er niet gerust op: hij maakt zich vooral zorgen over zijn vriendin, die nu vier maanden zwanger is. “Hoe gaan we het doen als we straks naar het ziekenhuis moeten, en de autolift het niet doet?”