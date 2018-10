Autodieven plunderen BMW's door dak open te knippen

De schade en ergernis voor de bezitter is groot Elbert Roest, burgemeester Bloemendaal

Hoge kosten

Getroffen BMW-bezitters zijn namelijk driedubbel de pineut. Om het alarm uit te schakelen, knippen dieven met een ijzerschaar een gat in het dak. Daarna tikken ze een ruitje in om het portier te openen, om tot slot de airbags en de navigatie uit de auto te stelen. Het kost al gauw duizenden euro's om dit alles te laten repareren.



De methode met de ijzerschaar is afgelopen maand toegepast in Bloemendaal, Heemstede en Bennebroek. Of het elders in het land ook voorkomt, kan de Noord-Hollandse politie niet zeggen.



BMW is op de hoogte van de inbraaktruc. "Het is extreem vervelend voor onze klanten," zegt woordvoerder Andrew Mason namens het Duitse automerk. "Zij hebben hoge kosten."



Alarm

Om inbrekers niet wijzer te maken dan ze al zijn, wil Mason niet zeggen bij welke types met deze truc het alarm kan worden uitgeschakeld. In zijn algemeen stelt hij: "BMW besteedt veel aandacht aan de beveiliging. Dat inbrekers zulke ingrijpende methoden moeten gebruiken om binnen te komen, zegt iets over de kwaliteit van het alarm."