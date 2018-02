Autodief gepakt na wilde achtervolging en schoten

Pas na diverse waarschuwingsschoten en een achtervolging door vijf auto's kwam de dief in een sloot op de A4 bij Nieuw-Vennep tot stilstand.



Die achtervolging was rond kwart voor drie 's nachts begonnen. Agenten uit Amsterdam zagen de als gestolen gesignaleerde auto toen voorbij komen en zetten de achtervolging in.



Via de A10 ging het de A4 richting Den Haag op. Vlak voor een brugrestaurant deden in totaal vijf politieauto's een poging de auto een volgteken te geven.



De bestuurder gaf daarop plankgas waarop geprobeerd werd hem in te sluiten, maar ook dat mislukte. De verdachte reed zelfs op een politieauto in. Pas na een tik van een ander dienstvoertuig kwam de auto tot stilstand.



De verdachte zette het vervolgens op een lopen maar belandde in een sloot. Na een aantal waarschuwingsschoten kon hij worden aangehouden.