Autobrand in Diemen: politie vermoedt link met inname hasj en twee explosies

De hulpdiensten kregen rond 23.30 uur melding van een autobrand aan de Rode Kruislaan. De brandweer wist het voertuig te blussen, maar kon niet voorkomen dat het voertuig grotendeels uitbrandde. De politie vermoedt brandstichting.

Auto uitgebrand in Diemen: politie zoekt getuigen en vermoedt een mogelijke samenhang met andere incidenten. https://t.co/o4Q76QHevG — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) 4 augustus 2023

De recherche heeft een onderzoek ingesteld en kijkt naar een mogelijke link met drie eerdere incidenten. Op 5 mei nam de politie een grote partij hasj in beslag aan de Staalmeesterslaan in Amsterdam-West, waarna twee dagen later bij datzelfde adres een explosie plaatsvond. In dat onderzoek zijn vier verdachten aangehouden, van wie nog twee vastzitten. Een wordt verdacht van drugshandel, de ander van betrokkenheid bij de explosie.

In de nacht van woensdag op donderdag was er ook al een incident in Diemen. Bij een woning aan het Van Markenplantsoen vond een ontploffing plaats, gevolgd door een brand. Niemand raakte gewond, maar het incident zorgde volgens de politie voor een ‘levensgevaarlijke situatie’. De woning raakte flink beschadigd en is onbewoonbaar verklaard. Ook in dit geval vermoedt de politie een link met de autobrand.

Nog meer incidenten in Diemen

De laatste tijd hebben er in Diemen vaker explosies of incidenten plaatsgevonden, al staan die volgens burgemeester Erik Boog niet in verband met de vier eerdergenoemde incidenten. Waarom is onduidelijk, omdat er vanwege de lopende politieonderzoeken geen mededelingen over gedaan kunnen worden.

Zo is vorige week een geparkeerde auto aan de Heivlinderweg in Diemen-Noord in brand gestoken. Een dag eerder brandde een auto af nadat een explosief was afgegaan op de Albert Schweitzerstraat in Diemen-Centrum. De week daarvoor was er in Diemen-Zuid een explosie voor een woonhuis aan de Gerrit Rietveldsingel en stond een auto in brand aan de Piet Mondriaansingel.

‘De incidenten in Diemen passen in een landelijk beeld’, schreef Boog donderdag in een bericht op Facebook. ‘De Nationale Politie voorziet voor 2023 een verdubbeling van het aantal incidenten met explosies/brandstichtingen in Nederland ten opzichte van 2022. (...) Ook in de regio Amsterdam is er een toename en helaas is dit nu ook in Diemen zichtbaar.’

Bij dit soort incidenten wordt vaak gewezen naar conflicten in het criminele milieu, maar Boog benadrukt dat de slachtoffers hier niet altijd bij betrokken zijn. ‘Helaas worden bij dit soort incidenten ook regelmatig onschuldige inwoners getroffen. Zo komen vergissingen voor maar soms wordt het ook niet helder waarom een bepaalde persoon slachtoffer is.’

