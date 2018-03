Autobezitters woest om vastgeplakte VVD-flyers

Mijn gloednieuwe auto is helemaal vernaggeld Kees Loef

Kees Loef (52) is een van hen. Hij woont in de Eerste Helmersstraat in West, waar ook zijn pas een maand oude Jeep geparkeerd staat. Hij trof de flyer maandag aan, en heeft naar zijn zeggen alles geprobeerd om de afdruk van de flyer te verwijderen. "Mijn gloednieuwe auto is helemaal vernaggeld. Met kleur en al is de flyer in mijn voorruit gedrukt," zegt Loef.



Hij heeft een mail naar de VVD gestuurd, waarin hij eist dat de partij de schade op zich neemt. In zijn straat staan volgens hem tientallen auto's waarop de flyer vast is geplakt.



Ondeugdelijk materiaal

De VVD heeft inmiddels al zo'n zeven meldingen ontvangen en zegt het zeer te betreuren. "Mogelijk is er ondeugdelijk materiaal gebruikt voor de flyers," zegt Pieter Veldhuizen, bestuurslid van de VVD.



Veldhuizen zegt dat de VVD op zal draaien voor eventuele schade en raadt mensen die het probleem ondervinden aan contact op te nemen met de VVD. "We zullen helpen de achtergebleven verf te verwijderen. Lukt dit niet, dan zijn we natuurlijk bereid een schappelijke compensatie te treffen."



Voor Loef komt het te laat. Zijn stem zijn ze in elk geval kwijt. "Ik zat te twijfelen, maar nu wordt het toch echt PvdA."