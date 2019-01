Autobedrijf Westpoort brandt volledig uit

Het gebouw aan de Bolstoen is verloren, en de brandweer was vrijdagochtend rond 08.30 uur nog steeds bezig met nablussen. In de nacht van donderdag op vrijdag zorgde de brand voor enorme rookontwikkeling in de omgeving.



Omwonenden is geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Er is niemand gewond geraakt. In de loods waar de brand woedde stonden auto's opgeslagen.



Een brandweerwoordvoerder legt uit dat in eerste instantie een blusrobot is ingezet. Het vuur was zo hevig, dat brandweerlieden gevaar liepen wanneer ze er te dichtbij kwamen. Later stortte het dak van het gebouw ook in.



De brandweer heeft zich volgens haar woordvoerder geconcentreerd op het voorkomen dat het vuur zou overslaan op andere gebouwen, en is daarin geslaagd. Later in de nacht was er nog brand bij afvalverwerkingsbedrijf Icova aan de Kajuitweg. Die was minder serieus, en snel onder controle.