Autobedrijf Stern hard geraakt door corona: helft minder auto's verkocht

Beeld AP

“De huidige omstandigheden zijn ongekend,” aldus Stern-topman Henk van der Kwast. “De gevolgen van Covid-19 hebben een grote invloed gehad op het resultaat.”

“De afzet van nieuwe auto’s halveerde in het tweede kwartaal door het wegvallen van de zakelijke markt. Ook de afzet van gebruikte auto’s was in april en mei veel lager.”

Daarnaast zakte de verhuur van auto’s helemaal in, waardoor Stern haar huurwagenpark met een kwart moest terugbrengen.

Zwaar weer

Het Amsterdamse dealerbedrijf, dat in 75 vestigingen onder meer Mercedes, Ford en Renault vertegenwoordigt, zat de afgelopen jaren in zwaar weer. Dit leidde tot de verkoop van een aantal activiteiten, waaronder de leasetak en dochter Heron (dealer van de VW-groep).

Ook werden tien werkplaatsen gesloten waaronder een vestiging in Amsterdam-Noord. Mede daardoor verdwenen bijna tweehonderd arbeidsplaatsen bij het bedrijf, waar nu nog 1700 mensen werken.

Stern startte begin dit jaar fusiegesprekken met de Zweedse branchegenoot Hedin, maar die werden vanwege de coronacrisis opgeschort. Binnenkort herstarten de bedrijven hun onderhandelingen.

Verlies

De omzet van Stern daalde in de eerste jaarhelft met 19 procent naar ruim 371 miljoen. Vanwege een eenmalige afboeking maakte het bedrijf 19 miljoen euro verlies.

Over de rest van het jaar is Van der Kwast optimistisch. “In juni was weer sprake van duidelijk herstel in de afzet van gebruikte auto’s. Onze inschatting is dat de negatieve invloed van Covid-19 uiteindelijk beperkt is.”