Auto zit onder Amsterdammers in het verdomhoekje

Dat blijkt uit een enquête van I&O Research in opdracht van Milieudefensie. Daarbij werden inwoners van de twintig grootste gemeenten naar hun ideeën over mobiliteit en ruimtegebruik gevraagd.



Als het aan de Amsterdammer ligt, moet de gemeente meer doen aan beleid dat de uitstoot van broeikasgassen terugdringt. Ook moet de gemeente meer doen tegen luchtvervuiling. In beide gevallen onderschrijft zo'n driekwart van de Amsterdammers de stelling, terwijl gemiddeld in de twintig grootste steden respectievelijk 53 procent en 56 procent van de kiezers zich daarbij aansluit.



Bijna alle voorgestelde maatregelen om autogebruik te ontmoedigen kregen in Amsterdam de warmste bijval. Zo vindt pakweg de helft van de Amsterdammers dat er best minder parkeerplaatsen mogen komen. Tweederde vindt dat steeds meer wijken autoluw moeten worden.



Steekproef

Bij de resultaten voor Amsterdam is een slag om de arm op zijn plaats. Exacte percentages suggereren teveel precisie. Anders dan voor het totaal van de twintig grootste steden is de steekproef daarvoor niet groot genoeg.



Voor het onderzoek werden 232 Amsterdammers bevraagd. Volgens de onderzoekers, van I&O Research, is de steekproef daarmee groot genoeg om uitspraken te kunnen doen over de manier waarop in Amsterdam wordt gedacht over deze milieumaatregelen, maar dan wel met een foutmarge van 5 procent.



Uitstootvrij

Zo'n twee op de vijf Amsterdammers vinden dat de parkeertarieven best omhoog mogen. Driekwart vindt dat ruimte voor groen in de stad best ten koste mag gaan van autoverkeer. Negen op de tien Amsterdammers vinden dat de binnenstad verboden terrein moet worden voor vervuilende auto's. Tweederde meent dat daar alleen uitstootvrij verkeer moet worden toegelaten.



Ook in de overige grotere steden krijgen maatregelen om het autogebruik terug te dringen veel steun, maar het verschil met Amsterdam is toch nog afgetekend. Deels verklaren de onderzoekers dit verschil door het lage percentage autobezitters in Amsterdam. Per duizend Amsterdammers telde het CBS vorig jaar 244 auto's. Landelijk is dat bijna het dubbele.