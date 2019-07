Auto verdwijnt vanaf deze zomer ook uit Elandsstraat

Een van de schoolgebouwen in de Elandsstraat. Beeld Floris Lok

Het gaat om het gedeelte tussen de Konijnenstraat en Hazenstraat. Alle auto’s uit de straat weren, is een langgekoesterde wens van de buurt voor een permanent veilige straat en meer veilige speelruimte.

In het stuk Elandsstraat liggen drie verschillende schoolgebouwen aan weerszijden van de straat. Buurtkinderen maken ook na schooltijd en in vakanties gebruik van de Elandsstraat en het schoolplein.

Stadsdeel Centrum zegt met de herinrichting van de straat invulling te geven aan de ambitie van het gemeentebestuur naar een autoluwe binnenstad. Volgens stadsdeelbestuurder Micha Mos betekent de maatregel dat de lucht schoner wordt, er meer ruimte komt voor voetgangers en dat een betere verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers de stad leefbaarder maakt. “Het ontwerp voor de Elandsstraat past bij deze ambitie. Daarnaast geeft afsluiting van dit stukje straat meer veilige speelruimte aan de school- en buurtkinderen.”

Ontwerp

Het ontwerp van de herinrichting is tot stand gekomen samen met bewoners en ouders van de 14de Montessorischool. Het is de bedoeling dat de straat duidelijk herkenbaar wordt als verbinding tussen de drie schoolgebouwen.

Er worden uitneembare paaltjes geplaatst om dit deel van de straat af te sluiten voor autoverkeer. Ook worden er plantenbakken geplaatst, die doorgaand autoverkeer voorkomen en doorgaand fietsverkeer ontmoedigen. Deze plantenbakken moeten door de buurtbewoners zelf worden onderhouden.

Het dagelijks bestuur van Centrum gaat met de beslissing de straat geheel autovrij te maken verder dan de stadsdeelcommissie: die wilden eigenlijk alleen tijdens schooltijden de straat afsluiten, maar het bestuur koos dus voor een volledig afsluiting omdat door de buurt teleurgesteld werd gereageerd op de aanvankelijke wens.

Het stadsdeel zegt de komende tijd straatcoaches in te zetten, om de sociale controle in de straat te waarborgen. Na een jaar wordt de nieuwe inrichting geëvalueerd. De werkzaamheden starten in de zomervakantie.