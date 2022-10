Auto te water in Noord, bestuurder is spoorloos

Het voertuig is met flinke vaart door de vangrail gereden Beeld Tijn Wijnandts

Vermoedelijk is de auto uit de bocht gevlogen. Het voertuig is met flinke vaart door de vangrail gereden, dus er moet wel iemand in hebben gezeten, aldus een politiewoordvoerder.

Vlak na de vondst werden drie jonge mannen in natte kleding aangetroffen, maar zij waren in het water gesprongen toen ze de auto zagen liggen. Zij zijn door de politie heengezonden.

Hulpdiensten hebben in de omgeving en in het water gezocht naar de bestuurder, maar er werd niemand aangetroffen. De politie gaat met behulp van het kenteken uitzoeken wie de eigenaar van de auto is.

Amsterdam-Noord Kadoelen. #Auto vliegt uit de bocht en rijdt dwarsdoor brugleuning en beland in het water. drie inzittenden waren weggelopen maar werden door politie getraceerd en vertelde niet in de auto te hebben gezeten. jongens waren kletsnat maar waren ongedeerd. IJdoornlaan pic.twitter.com/q1HoJH9BlJ — Martin Damen (@martindamen58) 29 oktober 2022

