Auto’s uitgebrand op Admiralengracht in Amsterdam-West

Een van de drie uitgebrande auto's aan de Admiralengracht. Beeld Het Parool

Rond 4.45 uur kwam bij de brandweer een melding binnen dat enkele voertuigen aan de Admiralengracht, ter hoogte van het Erasmuspark, in brand stonden. Toen even later ook de politie ter plaatste kwam stonden drie voertuigen in brand, deze zijn volledig uitgebrand. De politie meldt dat er mogelijk meer voertuigen beschadigd zijn door de branden.

Zondagochtend is de forensische opsporing op de Admiralengracht geweest om sporenonderzoek te verrichten. Op straat ligt veel glas en rond de uitgebrande auto's hangt een brandlucht.

De politie heeft in de omgeving een buurtonderzoek gehouden, waarbij ze buurtbewoners vraagt of ze meer informatie hebben over de autobranden.

