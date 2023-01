Auto’s uitgebrand in Amsterdam-Noord

De politie doet onderzoek naar de oorzaken van de branden. Beeld Joris van Gennip

Enkele minuten na 3.00 uur kreeg de brandweer melding van een autobrand op de kruising Tussendek en Westerlengte in Banne-Buiksloot. Een geparkeerde auto brandde uit. De brandweer kon niet voorkomen dat twee andere auto’s zwaar beschadigd raakten.

Om 05.10 uur kwam bij de brandweer het bericht binnen dat een auto in brand stond op de hoek Pinksterbloemstraat-Weegbreestraat in Floradorp. Deze auto is volledig uitgebrand.

De brandweer kan geen commentaar geven op hoe de branden zijn ontstaan. De politie doet onderzoek naar de oorzaken ervan.