Auto rijdt restaurant Cappuccino in Westpoort binnen, veel schade bij brand daarna

De brand richtte veel schade aan bij het getroffen restaurant. Beeld Het Parool

Rond 02.50 uur kreeg de politie de eerste melding van de brand. Bij aankomst troffen hulpdiensten een auto aan, die restaurant Cappuccino in was gereden. De auto was volledig uitgebrand.

Er is veel schade ontstaan aan het pand. Op basis van het eerste onderzoek denkt de recherche dat er opzet in het spel zou kunnen zijn en dat iemand mogelijk doelbewust het betreffende pand in is gereden. Het incident wordt op dit moment door de politie geen ramkraak genoemd, ‘omdat er dan wel het vermoeden moet zijn dat er de intentie was om spullen te stelen’. Dat betwijfelt de politie, aldus een woordvoerder.

Er werd ’s nachts niemand aangetroffen in de buurt van het restaurant. De politie doet sporenonderzoek.

