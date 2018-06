Auto rijdt gebouw De Telegraaf binnen

De vlammen kwamen tot zeker veertien meter hoog, zegt een politiewoordvoerder. De brandweer had het vuur snel geblust. Veel ruiten zijn gesneuveld. De bestuurder van de auto is vermoedelijk in een donkerkleurige Audi gevlucht. Volgens de politie is het waarschijnlijk dat er meerdere daders bij de actie betrokken waren.



De hoofdredactie van de Telegraaf noemt de gebeurtenis schokkend. "Alles wijst op een aanslag. Wij laten ons niet intimideren", aldus hoofdredacteur Paul Jansen. Volgens hem zijn er in het verleden al eens eerder bedreigingen aan het adres van De Telegraaf geweest.



Jansen zegt tegen de NOS dat de Telegraaf-redactie alweer aan het werk is, maar dat hij zich zorgen maakt over de dreiging die uitgaat van dit soort acties. "Het is geen geheim dat wij op tenen zijn gaan staan (in de onderwereld, red.) en niet overal vrienden hebben gemaakt. Vorige week was het gebouw van Panorama aan de beurt en nu wij, ik denk wel dat de vrije pers onder druk komt te staan en ik vind dat een vrij zorgelijke ontwikkeling."



Geen gewonden

Ook plaatsvervangend hoofdredacteur Wim Hoogland spreekt van een aanslag. Hij zegt nog geen idee te hebben wie er achter zit. Er zijn geen gewonden gevallen. "In principe is niemand op de redactie op dit tijdstip", zegt Hoogland. "Waarschijnlijk was alleen een beveiliger aanwezig."



De politie was meteen van opzet overtuigd: de bestuurder heeft de bestelwagen met zorg tussen de obstakels zoals plantenbakken door moeten manoeuvreren en vervolgens vol gas gegeven.



De aanslag volgt op de beschieting met een raketwerper, donderdagavond, van het gebouw waarin de redactie van weekblad Panorama zetelt. Vrijdag is daarvoor de 41-jarige Amsterdamse crimineel Richard Z. gearresteerd, 'president' van de Woerdense afdeling van de motorclub Caloh Wagoh MC.



Zowel in De Telegraaf als in Panorama stonden recent artikelen over de Marokkaans-Nederlandse onderwereld, maar of de aanslagen daarop een reactie zijn staat nog niet vast.