Auto met pech aangereden op A10. Beeld Politie Team Hoofdwegen

De twee bestuurders zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht. Het ongeluk vond plaats ter hoogte van Durgerdam.

Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de bestuurder die achterop de auto met pech is gereden onder invloed van alcohol was.