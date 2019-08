Auto klemgereden op Gooiseweg na achtervolging vanuit Duitsland

De politie rijdt de Duitse auto op de Gooiseweg klem. Beeld Roel Blankers

Bij een controle in de buurt van Dinslaken in Duitsland was door de Duitse politie een vuurwapen in de auto gevonden. De bestuurder probeerde te vluchten, waarna de Duitse politie met behulp van de Nederlandse politie de auto heeft achtervolgd.

De achtervolging zette zich met een politiehelikopter voort vanuit Duitsland over de A1, richting Amsterdam. Daarna vervolgde de klopjacht zich naar de A10 de Gooiseweg op. Deze rijweg werd enige tijd afgesloten.

Op de Gooiseweg is de auto uiteindelijk rond 22.30 uur door meerdere politieauto’s, waaronder zeker drie van een arrestatieteam, klemgereden. De politie heeft de banden lekgeschoten om zeker te zijn dat de verdachte niet zou wegrijden.

Het ging om een Duits voertuig, maar over de identiteit van de verdachte kon een politiewoordvoerder maandagavond nog niets kwijt. De verdachte wordt waarschijnlijk overgeleverd aan de Duitse autoriteiten.