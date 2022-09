Auto belandt in Amsterdam-Oost op fietspad, twee gewonden

Beeld Joris van Gennip

De woordvoerster van de politie laat weten dat de verwondingen van de slachtoffers niet levensbedreigend zijn.

Het ongeluk gebeurde om 18.45 uur aan de C. van Eesterenlaan, in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam-Oost. De wagen belandde op het fietspad nadat hij in botsing was gekomen met een andere auto.

Op dit moment doet de politie verder onderzoek naar de oorzaken en omstandigheden van beide ongelukken. De politie heeft geen van de bestuurders aangehouden.