Auto bekogeld met wijnfles in Amstelveen

De bestuurder van een rode Toyota Auris reed rond 14.00 uur vanaf de Wolken de Gronelaan in. Na ongeveer 300 meter hoorde hij een harde klap.



De bestuurder stapte uit, zag schade aan de rechter achterdeur en vond een apotte wijnfles. "Ik heb enorm geluk gehad dat de fles niet door de voorruit of het dakraam is gegaan," zegt de geschrokken bestuurder.



De politie is op zoek naar getuigen. Die kunnen zich melden via 0900-8844, anoniem op 0800-7000 of via het online tipformulier.