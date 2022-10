Atasoy en Haga Lyceum overwegen schadeclaims tegen ministerie

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

In 2020 concludeerde de Amsterdamse rechtbank al dat toenmalig minister van onderwijs Arie Slob onvoldoende reden had om het aftreden van Atasoy te eisen. Wel bleef toen de constatering van de onderwijsinspectie dat het schoolbestuur schuldig was aan financieel wanbeheer en dat sprake was geweest van ongerechtvaardigde verrijking, overeind. De Raad van State veegde vorige week ook die aantijgingen van tafel.

“Het is een etiket dat je aan blijft kleven,” zegt Wouter Pors, advocaat van het bestuur van de school uit Nieuw-West, over het wanbeheer dat de school werd aangewreven. “Daar wilde de school van af,” verklaart hij de reden voor het hoger beroep tegen het rechtbankvonnis.

Imagoschade

Nog tijdens het ministerschap van Slob, die begin dit jaar werd opgevolgd door Dennis Wiersma, was er overleg tussen het ministerie en de school over een schadevergoeding. Dat leidde tot niets. Pors noemt het logisch als nu opnieuw overleg volgt. “De school heeft imagoschade geleden en veel juridische kosten gemaakt. Daar willen we over praten.”

Als dat opnieuw geen resultaat heeft, kan een gang naar de rechter volgen om alsnog een schadevergoeding af te dwingen.

Het ministerie ziet in de uitspraak van de Raad van State geen aanleiding voor het betalen van een schadevergoeding, aldus een woordvoerder. Maar ook oud-directeur-bestuurder Atasoy overweegt een juridische procedure te beginnen tegen het ministerie. Hoewel de rechtbank begin 2020 geen reden zag om hem weg te sturen bij het Haga Lyceum, werd hij daar een paar maanden later alsnog ontslagen. Dat was echter niet het gevolg van ingrijpen door het ministerie, maar van een interne ruzie.

Via een trits aan rechtszaken, kort gedingen en beroepsprocedures die liepen tot aan de Hoge Raad probeerde Atasoy sindsdien terug te keren. Keer op keer kreeg hij nul op het rekest. Datzelfde overkwam zijn voormalig medebestuurder Sadrettin Karadag, die afgelopen dinsdag nog van het gerechtshof in Amsterdam te horen kreeg dat zijn ontslag gerechtvaardigd was.

Het heeft Atasoys vertrouwen in de rechtsstaat aangetast, ondanks de uitspraak van de Raad van State van vorige week: “Het is mij in ieder geval duidelijk geworden dat burgers, meer specifiek moslims, in Nederland geen gelijke rechten hebben.”

Deze week werd via NRC bekend dat Atasoy in Den Haag een islamitische privéschool heeft. De naam daarvan, Het Achterhuis Lyceum, leidde tot boze reacties in onder meer Joodse kringen.

Met kanon op een mug geschoten

Eind 2019 kreeg ook inlichtingendienst AIVD een tik op de vingers van toezichthouder CTIVD, nadat de inlichtingendienst de gemeente Amsterdam had gewaarschuwd voor een dreigende situatie op het Haga Lyceum. De toezichthouder noemde de zorgen over contacten van Atasoy met ‘salafistische aanjagers’ gefundeerd, maar vond dat de AIVD een aantal beschuldigingen onvoldoende had onderbouwd.

Renée van Schoonhoven, hoogleraar onderwijsrecht aan de VU, concludeert na de uitspraak van de Raad van State dat vanuit de overheid met een kanon op een mug is geschoten. “Omdat men dacht een kanon nodig te hebben. Dat idee is vooral in het Amsterdamse bestuurlijke circuit ontstaan. Dat is overgewaaid naar de Tweede Kamer, die de minister onder druk zette om iets te doen.”

Ze adviseert het ministerie welwillend in gesprek te gaan met het schoolbestuur. “Er is bij de school een cultuur van achterdocht jegens de inspectie en het ministerie ontstaan, en dat is niet uit de lucht gegrepen. Het lijkt mij raadzaam als het ministerie en de inspectie inzetten op herstel van vertrouwen in plaats van doorprocederen en de school onder het vergrootglas blijven leggen. Ook omdat de rechter keer op keer de school in het gelijk stelt.”

Er loopt ook nu weer een rechtszaak van de school wegens een begin dit jaar verschenen inspectierapport dat het Haga Lyceum als ‘zeer zwak’ kwalificeert. Dat oordeel kan op termijn leiden tot financiële sancties. De school vindt dat de inspectie te veel oog heeft voor randzaken en te weinig voor het primaire leerproces.