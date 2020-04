Atalay Yildirim (1998-2020) liet het leven op de dag dat zijn zoontje werd geboren

Atalay Yildirim. Beeld privéfoto

In 2018 trouwde Atalay Yildirim, schilder van beroep, met Rojda in zijn geboortestad Kayseri. Vanuit de Turkse stad verhuisde hij naar Geuzenveld, om daar samen te gaan wonen met zijn Amsterdamse bruid. Negen maanden geleden werd Rojda zwanger, afgelopen vrijdag werd hun zoontje Halil geboren: een droom die uitkwam. Maar eerder die dag werd de 22-jarige Atalay doodgereden door een vrachtwagen.

Hij was die ochtend op de scooter naar zijn werk vertrokken. Onderweg stond hij te wachten op een stilstaande vrachtwagen, die plots achteruitreed. Atalay overleefde de klap niet.

Het drama voltrok zich op de Keizersgracht, om de hoek bij zijn werk. “Hij was gek op zijn werk,” vertelt zijn schoonzus Ruya. “Hij ging er met plezier naartoe, die ochtend ook. Hij was er bijna, toen het ongeluk gebeurde.”

Toen de politie bij Rojda aan de deur stond met het tragische nieuws, begonnen de weeën op te komen. De politie heeft een ambulance gebeld en samen met Ruya is ze naar het ziekenhuis gegaan, waar ze van een gezond jongetje beviel. “Ze probeert sterk te blijven voor haar zoontje, maar dat is moeilijk,” vertelt Ruya. “Soms kun je niet stoppen met huilen.”

Vernoemd naar opa

Atalay stond midden in het leven en keek graag naar de toekomst. “Hij was bezig met een koopwoning voor zijn gezin,” aldus Ruya. Het was een rustige jongen, vertelt ze. Een goed persoon, netjes en veel bezig met zijn werk.

“En natuurlijk met de komst van zijn zoontje. Ze waren dolblij toen Rojda in verwachting bleek te zijn. Hij kon niet wachten tot de geboorte, Rojda was al vijf dagen over tijd.” Het kindje, Halil, is vernoemd naar zijn opa van vaders kant. “Dat wilde Atalay graag.”

Eindelijk samen

Atalay had een fijne jeugd in Turkije, en werd daar op vijftienjarige leeftijd verliefd of Rojda. De geboren Amsterdamse was op familiebezoek in Turkije. De liefde was wederzijds. De twee zagen elkaar alleen in de zomer, totdat ze twee jaar geleden trouwden en Atalay naar Nederland verhuisde. Na vijf jaar een relatie op afstand te hebben gehad, waren ze nu eindelijk samen. “Ze hebben te kort samen kunnen zijn,” zegt Ruya.

In zijn vrije tijd ondernam Atalay graag leuke dingen met Rojda. De laatste maanden was dat vooral zoeken naar babyspullen, en voorbereiden op de komst van hun wonder. De hele familie was daarbij betrokken, ook in Turkije. Zij hadden rond deze tijd wel een telefoontje verwacht, maar van een hele andere orde. “Iedereen is er kapot van.”

Alleen begraven

Atalay is begraven in zijn geboortestad Kayseri, zonder zijn vrouw en kersverse zoontje. Ruya: “Hij is alleen gegaan, niemand kon met hem mee omdat de grenzen dicht zijn vanwege corona. De familie in Turkije heeft hem opgevangen. Dat is het ergste: dat wij niet op de begrafenis konden zijn, dat we niet met z’n allen afscheid konden nemen.”