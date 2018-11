AT5 wil niet samen met nieuwkomer C-Amsterdam

De verkennende gesprekken tussen AT5 en C-Amsterdam zijn op niets uitgelopen, schrijft wethouder Touria Meliani (Lokale Media) in een brief aan de raad. Toen C-Amsterdam zijn ambities bekendmaakte, zei AT5-directeur Paul van Gessel dat hij 'liever samenwerkt dan plaatsmaakt'.



C-Amsterdam is een initiatief van onder anderen programmamaker Mildred Roethof. Volgens haar laat AT5 te veel verhalen liggen en herkennen Amsterdammers zich te weinig in het huidige media-aanbod.



In eerste instantie zijn de Publieke Omroep Amsterdam (de stichting achter AT5 en Salto, die nu zendgemachtigd is) en C-Amsterdam om de tafel gegaan om de krachten te bundelen. Het vierde gesprek was onder leiding van een externe verkenner. Dat was het laatste; daarna heeft de POA gezegd geen mogelijkheid te zien tot samenwerking.



Advies

De nieuwe concessie, de rechten van uitzending tot 2024, moest eigenlijk op 26 januari 2019 al ingaan. Door alle ontwikkelingen rond de POA en C-Amsterdam heeft Meliani de begindatum uitgesteld. Zij zal nu eerst een externe commissie benoemen die een onafhankelijk advies moet uitbrengen over wie de rechten krijgt: de POA of C-Amsterdam. De gemeenteraad zal 13 of 14 maart 2019 beslissen.



De concessieverlening vindt plaats in een periode dat het flink rommelt binnen AT5. Vorige week ontsloeg Van Gessel de mediaraad, een orgaan binnen de POA dat toeziet op de kwaliteit van de programma's van AT5. Hieraan ging een slepend en hoogoplopend conflict vooraf.



Ook ligt Van Gessel overhoop met de ondernemingsraad. Om die ruzie te sussen is vorige maand een mediator aangesteld.



Van Gessel is naast directeur van AT5 ook directeur van RTV Noord-Holland en bestuurder van de Publieke Omroep Amsterdam. Op die dubbelfuncties klonk de afgelopen jaren veel kritiek, omdat hij hiermee feitelijk zijn eigen opdrachtgever is. Naar eigen zeggen zal hij binnenkort zijn functie bij de POA neerleggen.



