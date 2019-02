Asva lanceert meldpunt vanwege onveilige situaties op campussen

"Daarmee willen we in kaart brengen waar problemen zijn en daarover in gesprek gaan met Duwo en de gemeente," zegt Alba van Vliet, voorzitter van de studentenorganisatie.



Het Meldpunt Onveilig Wonen werd voor het eerst door Asva geopend in 2016. Toen ontving de organisatie in een korte periode 52 meldingen. Naar aanleiding daarvan werd op sommige locaties cameratoezicht opgezet en de straatverlichting verbeterd. "De aandacht voor dit onderwerp is weggezakt," zegt Van Vliet. "Maar het probleem speelt nog steeds."



Op de Spinozacampus is in december een vrouwelijke student aangevallen, verschillende mensen werden van hun fiets getrokken en meerdere inbraken volgden elkaar in een korte periode op. In de Daalwijkflat in Amsterdam-Zuidoost werd een student in haar woning geraakt door een kogel.



Anoniem of met naam

Sommige studenten gaan daardoor 's avonds niet meer de deur uit. Ze barricaderen 's nachts hun deur met voorwerpen uit angst dat er iemand binnenkomt en een punt waarop dat gemeld kan worden, was er niet.



"Het is heel problematisch als studenten zich onveilig voelen thuis. Dat is een serieus probleem dat serieuze oplossingen vereist."



Via de site meldpuntonveiligwonen.nl kunnen studenten zowel met naam als anoniem misstanden of gevoelens van onveiligheid uiten. "Het is een simpele website waarop studenten zoveel informatie kwijt kunnen als ze willen."



Van Vliet laat weten dat ook studenten buiten Amsterdam het formulier kunnen invullen. "Als dat veel gebeurt zullen we dat aan de Landelijke Studentenvakbond overleggen."



