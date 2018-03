Astrid Holleeder was niet te stuiten op tweede verhoordag

Dat Astrid Holleeder lang had uitgezien naar de openbare confrontatie met haar broer Willem was op de openingsdag van haar verhoor maandag al wel duidelijk geworden.



Toch, midweeks had ze zich duidelijk verder opgeladen. Meteen bij aanvang van de zitting in 'de bunker' in Amsterdam-Osdorp vloog ze er vol in met details die haar hoog zitten, maar die ze nog niet had durven noemen.



Maandag was het heimelijk door haar opgenomen gesprek de revue gepasseerd waarin broer Willem haar volgens haar zeggen - maar (vrijwel) onverstaanbaar - toevoegde wie begin 2003 de motor had bestuurd vanwaaraf hun zwager Cor van Hout werd geliquideerd in Amstelveen.



"Ik heb die naam niet willen noemen vanwege de veiligheidsrisico's, maar ik heb nu toegezegd gekregen dat ik bescherming blijf genieten. De man die volgens mijn broer de motor bestuurde, is Sjaak B."



Boem.



Liquidatieproces

B. is in het milieu en door getuigen vaak genoemd als betrokkene bij de liquidatie, maar niet onder ede door iemand die het rechtstreeks van Willem Holleeder zegt te hebben. Hij kreeg in liquidatieproces Passage vijfenhalf jaar cel voor wapenhandel. Gaandeweg die slepende strafzaak was hij in Panama van achteren door hoofd en keel geschoten - wat hij wonderwel heeft overleefd.



In één moeite door gooide Astrid er een tweede bekende naam uit. Crimineel Ariën K., Van Houts goede vriend en aanwezig bij de lunch waarna die werd geliquideerd, had volgens haar aan crimineel Gilbert Rommy verteld dat Jesse R. ook bij de liquidatie betrokken was.



"Hij was na de moord op Cor drie dagen doorgesnoven. Hij had er heel veel spijt van, zei Gilbert tegen Ariën."