Astrid Holleeder verhoord over de moord op Van Hout

Astrid: 'Ik heb gedaan wat ik kon'

In een derde fragment bespreken Astrid en Willem het boek dat misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink over Cor van Hout had geschreven en dat Willem Holleeder tevoren via Astrid kreeg voorgelegd. Astrid noemt de nabestaanden van Cor van Hout, die aan het boek hebben meegewerkt, 'achterlijk'.



Malewicz: "Ook hier hoor ik weer een harde lach. Het werkt ook aanstekelijk. Uw commentaar daarop zou zijn dat het weer allemaal gespeeld is, ook dat lachen?"



Astrid: "Ja."



In weer een ander fragment lopen Astrid en Willem over straat. Ze bespreken de Hamburger-top-10 uit Het Parool en lopen ergens heen om de krant te kopen om te kijken wie er allemaal in die top 10 staan.



Astrid: "Wim en ik zijn toen Het Parool gaan halen en weer teruggelopen naar Sandra (ex-vriendin Willem). Zo zijn we later weer bij een hamburgertent gekomen."



In weer een ander gesprek is ook sprake van het eten van een broodje. Net zoals het gesprek over de hamburger-top-10 stopt de opname abrupt. Hoe dat komt, vraagt advocaat Malewicz? Astrid: "Het is voice-gecontroleert, dus soms stopt-ie, maar ik weet het niet. Andere opnames zijn helemáál mislukt."



Malewicz wijst erop dat hij van één gesprek eerst drie delen had, waarna er ineens een vierde deel bij is gekomen dat is ingevoegd.



Malewicz: "Heeft u met verschillende apparaten opgenomen tegelijkertijd?"



Astrid: "Ja. Omdat heel vaak een apparaat het niet deed of de batterijen op waren of zo. Het kan daardoor heel goed zo zijn dat van één gesprek verschillende opnames zijn. Ik ben voor verschillende ankers gaan liggen. Soms had ik vier apparaatjes bij me. Dat is niet zo makkelijk, hè?"



Malewicz: "Maar van een en hetzelfde gesprek zou je dan toch vier dezelfde opnames moeten hebben?"



Astrid: "Dat hangt er maar helemaal van af welk apparaat het heeft gedaan en of ik een apparaat bijvoorbeeld in de auto even heb afgezet."



Malewicz: "Heeft u zelf opnames bewerkt?"



Astrid: "Nee. Daarom zou ik graag de opgewaardeerde versie van justitie willen horen."



Malewicz: "Heeft u in opnamen geknipt en geplakt?"



Astrid: "Nee."



Malewicz: "Zijn er nog meer opnames die u nog gaat inbrengen?"



Astrid: "Wat ik nu heb gevonden, heeft u."



Astrid heeft de opnames steeds zo snel mogelijk op 'een ding gezet en weggebracht' omdat ze bang was voor een inval thuis of dat Willem 'nogal vrij was' met het snuffelen in haar spullen.



Astrid: "Het was allemaal stress. Het is niet niks wat ik gedaan heb. Ik heb gedaan wat ik kon."



Malewicz: "Het is vaak dat juist als meneer Holleeder er nog niet is, dat ik dan geen stress hoor..."



Astrid: "Ben jij hier de huispsycholoog of zo?! Wat dénk je nou zelf hoe het is om zo iemand op te nemen. Jij snapt niet hoe dit leven is, jongen. Ga lekker terug naar je schoolbanken, jongen. Tsjóngejongejonge, zeg hé!"



Astrid, bijtend cynisch, tegen advocaat Malewicz: "Ik heb er écht plezier in gehad, jongen, in wat ik heb gedaan. Ik heb liedjes gezongen zo leuk vond ik het. Tsjongejonge zeg. Wat denk je nou zélf?!"