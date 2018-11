Astrid Holleeder over broer: 'Liegen is zijn hoofdnatuur'

Voorbeschouwing 23 november: dag 48

Het is een week vol emoties in het liquidatieproces tegen Willem Holleeder.

Het begon er mee dat zijn advocaten Sander Janssen en Robert Malewicz hem moesten melden dat zus Astrid weer 'alsnog gevonden' geluidsopnames had ingebracht van gesprekken met hem die ze heimelijk had opgenomen - om haar getuigenissen over zijn tirannieke inborst enigszins te kunnen staven.



De nieuwe dosis munitie van zijn zus bestaat uit 55 A4-tjes waarin op het eerste gezicht geen wereldschokkende nieuwe inzichten zijn gevat, maar die haar betoog toch net weer iets meer lijken te schragen.



Dan de emoties van de donderdag, toen de nabestaanden aan het woord kwamen.

Het was de dag waarop de nabestaanden van met name de in november 2005 vermoorde handelaar in hasj en vastgoed Kees Houtman en diens in april 2006 geliquideerde vriend Thomas van der Bijl hun podium kregen. Zie ook de updates hieronder.



Urenlang kreeg Holleeder van die nabestaanden de volle laag. Ze maakten volledig gebruik van het moderne spreekrecht dat slachtoffers in de rechtszaal toekomt en staken emotionele betogen af vol verwensingen en sarcastische sneren.

Holleeder was soms zichtbaar aangedaan, maar deed er wijselijk het zwijgen toe.



Het is daarmee voor deze week nog niet voorbij met het rumoer in de zwaarbeveiligde rechtszaal van 'de bunker' in Amsterdam-Osdorp.

Op zittingsdag 48 in het megaproces 'Vandros' komen Holleeders zussen Astrid en Sonja weer getuigen.



Dit keer staan voornamelijk hun verklaringen over Willems leidende rol in een criminele organisatie op de agenda. De bende die hij samen met de in 2011 geliquideerde Stanley Hillis en de inmiddels tot levenslang veroordeelde Dino Soerel zou hebben bestuurd.



Het 'driemanschap' zou via een tussenlaag van getrouwen uiteindelijk twee moordcommando's hebben aangejaagd die een reeks slachtoffers ombrachten.



Zoals alle verhoren van de zussen tot nu toe, zullen de bevragingen de gevoelstemperatuur in de rechtszaal opstuwen.

De verdachte is het helemaal zat met de getuigen, die zich juist tegen hem hebben gekeerd omdat ze hun leven onder zijn juk helemaal beu zeggen te zijn.



Vanaf 10 uur zal het naar verwachting weer knetteren als jongste zus Astrid in de getuigencabine plaatsneemt.

Hoewel haar nieuw ingebrachte geluidsopnames formeel pas voor een later moment op de agenda staan. (Astrid moet steeds weer terugkomen doordat er voortdurend nieuwe gespreksstof bij komt.)



Het verhoor van zus Sonja staat vanaf 14 uur op de rol, dus het wordt hoe dan ook een volle procesdag.

Met de nieuwe verhoren van de zussen sukkelt de inhoudelijke behandeling van de dossiers naar een einde, al blijft dus nog tijd nodig voor die bespreking van de nieuwe bandjes.



Ook de persoonlijke omstandigheden van Holleeder moeten nog worden besproken voordat officieren van justitie Sabine Tammes en Lars Stempher volgens de agenda in februari hun requisitoir houden met de strafeis tot besluit (levenslang, daar twijfelt niemand aan).



In maart krijgen advocaten Janssen en Malewicz de vloer voor hun pleidooi (zij zullen vrijspraak vragen). Het vonnis zou in juli 2019 moeten worden uitgesproken.