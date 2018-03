Astrid Holleeder in conflict met advocaat van Willem

'Dit is waarom ik hem psychopaat noem'

Raadsman Janssen draait een geluidsopname af waarin Willem weliswaar tegen 'Boxer' roept dat zij 'haar bek moet houden' en 'moet ophouden met liegen en me voor de gek te houden', maar dat ze zich 'over haar kinderen geen zorgen 'hoeft te maken'.



Astrid: "Als je dít als houden van beschouwt, een gesprek waarin iemand zegt dat hij je kinderen niet gaat vermoorden, dan moet u zelf naar de dokter. Dit is niet gewoon, meneer Janssen. Dit is niet de manier waarop je over elkaars kinderen spreekt."



Astrid: "Dit is de reden waarom ik hem een psychopaat noem. Niemand in deze hele zaal gaat toch zeggen: 'Ik ga je kinderen niet vermoorden, maak je geen zorgen'. Na terreur van maanden, maanden, maanden. Dan moet je linea recta naar een dokter."



Janssen zegt voorzitter Frank Wieland dat hij maar moet ingrijpen als het te veel wordt met het voorhouden van de opnamen (en het verhitte debat dat dan volgt). Wieland: "Ik denk dat mevrouw wel ingrijpt, eerder, eerlijk gezegd."



Astrid, over dat stukje waarin Holleeder zegt dat hij Sonja's kinderen niet gaat vermoorden: "Hij laat het touw even vieren. Wil de kip met de gouden eieren niet slachten (want hij wil veel geld van Sonja). Dát is wat hij hier doet. Het touw even een beetje laten vieren. Maar wij weten dat het niet bij dreigen blijft. Rond ons zijn heel veel mensen doodgegaan op een onnatuurlijke manier."