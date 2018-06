Astrid Holleeder: 'Ik wilde dat het moorden stopte'

Astrid: Ik wilde dat het moorden stopte

Rechter Somsen: "Uw broer zegt ook dat u Endstra napraat in uw verklaringen."



Astrid: "Dat is niet zo."



John Mieremet was een tegenstander van Willem Holleeder, maar 'verklaringen in elkaar zetten' via Endstra deed hij niet.



Willem Endstra zegt in de achterbankgesprekken dat Holleeder de begrafenis van Cor van Hout had betaald.



Astrid: "Dat liep hij (Holleeder) overal te roepen, ja, maar hij heeft de begrafenis van Endstra helemaal niet betaald. Hij heeft het eerst betaald, van zijn witte geld, maar daarna moest Sonja hem weer alles terugbetalen omdat hij het zo zonde vond van zijn geld."



De rechter houdt de getuige voor dat Holleeder zegt dat Astrid haar verklaringen met 'Endstra's boek' in de hand 'in elkaar heeft gezet'.



Somsen: "De gedachte is: u bent slim, u bent advocaat...''



Astrid: "Dat klopt allebei. Maar dat ik de verklaringen in elkaar heb gezet, is niet waar. Ik wilde dat het moorden stopte. dat mijn zusje en mijn nichtje en neefje zouden blijven leven. En ikzelf, dus het is ook eigenbelang. Maar ik had persoonlijk een heel leuk leven voor ik hier aan begon. En dan ga ik dingen bedenken om hem er in te luizen en ik mijn werk moest opgeven en dat dit een mediacircus zou worden?"



Astrid huilend: "Ik zie mijn vrienden niet meer, ik zie mijn dochter niet meer... Als zij een optreden heeft, kan ik daar niet bij zijn. Hoezó?! Wat?! Wat is het belang voor mij om dit te doen?!"



Rechter Somsen: "Uw broer zegt: geld. Van uw boek."



Astrid: "Dan zou ik in 2013 hebben bedacht dat ik in 2017 een boek zou schrijven? Ik vind helemaal niet dat ik goed kan schrijven en ik snap niet dat de mensen het allemaal willen lezen. Voor mij is het gewoon de realiteit die ik beschrijf. Ik ben blij dat ze mijn boeken kopen hoor, want anders had ik niets te vreten? Voor geld?! Ik zit focking op een flatje de hele dag hè?! Op een studentenflatje? Daar zou ik voor kiezen?! Omdat ik een waus ben?!"



Holleeder: "Ja."



Astrid: "Zeg jij nou ja?! Ik had je een kogel door je kop moeten schieten!"