Astrid Holleeder: 'Willem is een psychopaat en sociopaat. Ik ook'

'Willem is een psychopaat'

Advocaat Sander Janssen snijdt weer het gevoelige punt aan over het gehandicapte kind van Cor van Hout, dat het Syndroom van Down heeft. Dat kind is in een pleeggezin opgegroeid. Cor van Hout wilde het kind niet opvoeden, tot groot verdriet van Sonja.



Willem ontfermde zich geregeld wél over het gehandicapte kind.



Astrid, huilend: "Het gaat er hier niet om wie slechter is. Ik heb nooit gezegd dat Cor een fantastische man was, want dat is niet zo..." Janssen: "Nou, u heeft daar een heel dik boek over geschreven (Judas) waarin u de één heel erg ophemelt (Cor van Hout) en de ander (Willem) als de boeman..."



Astrid: "Er zijn honderdduizend incidenten te vertellen over Wim, Cor en Sonja en alles wat er omheen hangt. Het gaat mij er om dat Cor, die óók vervelend was, ook een soort joie de vivre had. Dat hebben wij allemaal niet. Cor kon lichtvoetige dingen doen en had humor. Dat hebben wij allemaal niet in de familie."



Astrid is 'nu alweer klaar met verklaren'. "Ik heb nu alweer geen zin om de héle dag negatief over mijn broer te praten. Ik heb hem ook niet als een monster neergezet in het boek."



Janssen: "U noemt hem in dat boek een psychopaat!"



Astrid: "Hij is een psychopaat en een sociopaat. Ik ook, want ik heb dezelfde dingen als hij, alleen doe ík er niet al die slechte dingen mee."



Familievriend Ariën K. zei in het verleden dat 'Cor een bloedhekel aan Astrid had.'



Astrid: "Cor had helemáál geen bloedhekel aan me. Ik denk dat Ariën nu wél een bloedhekel aan mij heeft (omdat ze in de ochtend heeft gezegd dat Ariën K. haar heeft gezegd dat Gilbert R. hem had verteld dat Jesse R. betrokken was bij de liquidatie van Van Hout – waardoor hij grote problemen kan krijgen).