Astrid Holleeder heeft nog meer heimelijk gemaakte opnames

Het is wel kut, hè, nu weer met die opnames Willem Holleeder

"Het is zó doorzichtig. Ik moet me hier verantwoorden voor dingen die ik niet gedaan heb. Weet u hoe het is hier te moeten reageren op die spelletjes van Astrid? Het is wel kut, hè, nu weer met die opnames."



Rechtbankvoorzitter Frank Wieland merkte op dat de rechtbank het stuk in The New Yorker heeft gelezen en het standpunt van Holleeder nu heeft gehoord.



Irritatie

Officier van justtie Lars Stempher zei dat 'het Openbaar Ministerie het prettig vindt dat er bandjes zijn die heimelijk zijn opgenomen' omdat die in elk geval ondersteunen wat Astrid Holleeder zegt. "Over hoe die opnames beoordeeld moeten worden, daarover zullen we later spreken."



Holleeder werd gedurende de ochtend steeds geïrriteerder over de nieuw ingebrachte opnames. Rond het middaguur beloofde hij de rechtbank dat hij zich zou proberen te herpakken en rustig zou antwoorden op vragen over de criminele organisatie die hij zou hebben gevormd met criminelen Dino Soerel en Stanley Hillis. Die organisatie zou liquidaties hebben laten plegen.



Gedurende het veelvoudige liquidatieproces Vandros zijn al op vele zittingsdagen opnames besproken die Astrid Holleeder stiekem heeft gemaakt van gesprekken met haar broer, om er voor te zorgen dat ze de verklaringen kon borgen die ze tegen haar broer was gaan afleggen, onder meer over moorden.



Volg het proces tegen Holleeder in ons liveblog.