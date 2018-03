Astrid Holleeder heeft nog eens 16 heimelijk gemaakte opnames

Dat bevestigde officier van justitie Lars Stempher maandag.



Het gaat om geluidsbanden die nog bij niemand bekend waren en waarvan ze eerder op de dag vertelde dat er informatie op staat die haar broer de das omdoet.



Negen van de gesprekken moeten nog worden uitgewerkt. Het Openbaar Ministerie stelde voor op 23 maart enkele opnames te laten afdraaien in de rechtszaal.



Volgens Stempher moet de kwaliteit eerst worden verbeterd, waarna alle gesprekken worden uitgewerkt. Het Openbaar ministerie wil dat Willem Holleeder 'fris van de lever' op de opnames reageert.



'Lullig'

Willem Holleeder reageerde in de rechtszaal direct op het nieuws: "Vers van de lever. Zoals u weet zijn in (de uitwerkingen van) eerdere opnames ook veel correcties aangebracht. Dat wordt met dit natuurlijk ook het geval. Hier zal het ook weer de vraag zijn wat wel en niet gezegd is. Ik wil zelf eerst de opnames beluisteren en ze uitgewerkt hebben. Anders klopt weer van alles niet in de uitwerking. Ik vind het lullig."



Astrid Holleeder vond de nieuwe opnames 'tijdens een verhuizing', ze had ze verstopt. "Het is een hele periode geweest, waarin ik kennelijk nog gesprekken bij iemand had liggen die is verhuisd en die ze nog had liggen. Verder wil ik daar niet op ingaan."



"Voor mij is het heel belastend mezelf te horen in een rol die ik niet leuk vind. Ik heb het toch beluisterd, maar besloot het daarna zo snel mogelijk aan de officier van justitie te geven."



