Astrid Holleeder getuigt tegen broer zoals weinigen getuigen

Ze herhaalde het steeds in haar getuigencabine, waarin ze van haar broer was afgeschermd, tegen de rechters wier positie ze als advocaat zo goed kent. "U kunt niet begrijpen hoe wij leven. Wij hebben geen normaal leven gehad. Ik heb geen leuke vader gehad en geen leuke broer."



Huilend: "Verraden worden door je eigen familie is niet niks. Ik vind het héél erg. Als je het hebt over verraad, is dit het ultieme verraad. Ik kan er niet mee leven, vind het heel moeilijk. Ik begrijp dat mensen het niet snappen, maar ik hou nog steeds van hem."



Volkse Jordanese

Die warme gevoelens verdwijnen meteen weer ver naar de achtergrond als Astrid de uitspraken terughaalt die Willem in de eerste weken van zijn proces deed over de financiële motieven van zijn zussen om hem 'levenslang te willen aansmeren'.



Volgens Willem spannen zijn zussen samen met justitie om hem zes moorden veroordeeld te krijgen, in ruil voor geld. Het Openbaar Ministerie zal ze niet alsnog pakken voor de zaak 'Goudsnip' over de criminele erfenis van Cor van Hout: een miljoenenerfenis waarover zijn zussen volgens Holleeder aantoonbaar hebben gelogen.