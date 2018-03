Astrid Holleeder getuigt: 'Dit is het ultieme verraad'

'Altijd zijn woord tegen het mijne'

Rechter Benedicte Mildner wil nu de (al bekende) heimelijk gemaakte opnames met de getuige bespreken.



Nu wil Astrid nog niet precies vertellen hoe ze die nieuwe opnames heeft gevonden 'tijdens een verhuizing'. Ze had ze verstopt. "Het is een hele periode geweest, waarin ik kennelijk nog gesprekken bij iemand had liggen die is verhuisd en die ze nog had liggen. Verder wil ik daar niet op ingaan."



"Voor mij is het heel belastend mezelf te horen in een rol die ik niet leuk vind. Ik heb het toch beluisterd, maar het daarna zo snel mogelijk aan de officier van justitie te geven."



Rechter Mildner gaat terug naar de opnames die al in het dossier zitten. "Hoe besloot u opnames te maken?"



Astrid: "Het is hier natuurlijk altijd zijn woord tegen het mijne. Dus zat er niets anders op dan het hem zelf te laten zeggen. Dan ben ik niet meer degene die u iets vertelt, maar zegt hij het zelf."



In de Endstra Tapes had Astrid al gelezen dat ook Endstra had verteld over fluisteren, stukjes lopen om zaken te bespreken et cetera. "Wij zijn er altijd op bedacht dat we worden afgeluisterd. Ik wist natuurlijk niet precies wat hij zou gaan zeggen, maar ik wist wel dat hij zou terugkomen op andere zaken."



Astrid: "Wij zeggen hardop wat wij willen dat gehoord zal worden, de rest fluisteren we. Dus het risico was groot dat hij alleen ontkenningen hardop zou uitspreken. Ik moest het fluisteren opnemen, wat heel moeilijk is, en onze manier van praten moet voor u ook nog begrijpelijk worden."



Het was heel moeilijk Willem iets te proberen te ontlokken 'wat buiten de normale patronen valt'. "Als ik iets zou vragen waardoor hij argwaan zou krijgen, zou hij meteen zeggen: 'Ben je van de politie?!' Dan zou het meteen afgelopen zijn."



De jaren 2013 en 2014 had Astrid veel intensiever contact met Willem dan in alle jaren daarvoor. Astrid: "Ik was er continu op bedacht dat hij wat zou merken. Dat hij wat door zou hebben..."