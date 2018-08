Aso-azc's worden nauwelijks gebruikt

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers bevestigt berichtgeving daarover in de Volkskrant woensdag, maar plaatst daarbij wel de kanttekenting dat dat een bewuste keuze is, omdat het om een nieuwe methodiek gaat die nog ontwikkeld moet worden.



In de eerste vier maanden na de opening zijn slechts 36 mensen tijdelijk opgevangen, blijkt uit de cijfers van de Volkskrant. Die heeft de cijfers verkregen via een beroep op de wet openbaarheid bestuur (wob).



Hoeveel mensen er na maart zijn geplaatst wil het COA nog niet bekendmaken. "Na het zomerreces wordt een uitgebreide evaluatierapportage na de Tweede Kamer gestuurd," aldus een woordvoerder. "Er is een groot verloop, dus de cijfers variëren. Maar het zijn er geen vijftig in Amsterdam."



Kosten

Uit het wob-verzoek blijkt ook dat in 2017 in totaal 1,2 miljoen euro is uitgegeven aan de twee 'extra begeleiding en toezichtlocaties' (ebtl's) - vooral aan personeel - terwijl de locaties dat jaar alleen in december open zijn geweest en er die eerste maand slechts zeven personen zijn geplaatst. Dat betekent dat in 2017 de opvang per vreemdeling ruim 177 duizend euro heeft gekost.



Volgens het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zijn een deel van de kosten gemaakt door aanpassingen aan het gebouw in Amsterdam en in het ontwikkelen van de methodiek. Hoeveel meer de ebtl's uiteindelijk kosten is nog onduidelijk. "Maar de ebtl's zijn wel duurder dan een gewoon azc."



Jeugdgevangenis

In november vorig jaar opende het asielzoeksercentrum met extra toezicht in de voormalige jeugdgevangenis Amsterbaken in West.



Het biedt plaats aan asielzoekers die zich bijvoorbeeld schuldig hebben gemaakt aan discriminatie van homoseksuelen of religieuze groepen, vernielingen, het bedreigen van personeel, pesten van medebewoners of die stelselmatig betrokken zijn bij vechtpartijen. Er is ruimte voor vijf woongroepen voor tien mensen.



Er kunnen zowel mannen als vrouwen komen te wonen, die er maximaal drie maanden verblijven. De azc blijft maximaal twee jaar staan.