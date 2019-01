ASML zakt, Ahold klimt op lager Damrak

Handelsspanningen en economische zorgen bleven boven de markt hangen. De beurshandel stond verder in het teken van de bedrijfsresultaten.



Op het Damrak zakte chipmachinemaker ASML na publicatie van de jaarcijfers. Een handelsbericht van supermarktconcern Ahold Delhaize viel wel in goede aarde.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent in de min op 504,71 punten. De MidKap verloor 0,3 procent tot 703,57 punten. Parijs, Londen en Frankfurt daalden tot 0,5 procent.



ASML verwacht lage omzet

ASML was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een verlies van 2,5 procent. De chipmachinemaker boekte in het vierde kwartaal meer omzet dan verwacht en realiseerde over het hele jaar een recordomzet. Het bedrijf verwacht echter dat de omzet in het eerste kwartaal veel lager zal uitvallen dan in de afgelopen periode, mede door productieverstoringen na een brand bij een toeleverancier.



Ahold doet goede zaken

Ahold Delhaize ging aan kop met een plus van 2,7 procent. Het Nederlands-Belgische supermarktconcern deed afgelopen kwartaal vooral in Nederland goede zaken, al liep het marktaandeel van de grootgrutter wel wat terug. In de Verenigde Staten, waar het concern het gros van zijn geld verdient, steeg de vergelijkbare omzet.



Gele hesjes

Carrefour won 5 procent in Parijs. Het Franse supermarktbedrijf behaalde in het vierde kwartaal meer omzet. Vooral in Brazilië nam de verkoop stevig toe, terwijl op de Franse thuismarkt de verkoop een fractie daalde. Daarbij wees het concern op de impact van de protesten door de gele hesjes.



De Franse betalingsdienstverlener Ingenico kelderde bijna 13 procent na een winstalarm. In Londen verloor Burberry 1,7 procent, na tegenvallende resultaten van het Britse modehuis.



Deutsche Bank daalde 1,8 procent. De Amerikaanse Federal Reserve onderzoekt hoe de Duitse bank voor miljarden dollars aan verdachte witwastransacties van Danske Bank afhandelde.



De euro was 1,1355 dollar waard, tegen 1,1358 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,1 procent tot 52,98 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder, op 61,44 dollar per vat.