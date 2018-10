ASML en Akzo trekken beurs in het groen

Andere Europese beurzen gingen wel omlaag.



De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,3 procent in de plus op 527,58 punten. De MidKap klom 1 procent tot 749,42 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt daalden tot 0,5 procent. Ook op Wall Street was het sentiment negatief, na de forse koerswinsten van een dag eerder.



Grootste winnaar in de AEX was ASML, dat er 3,5 procent aan beurswaarde bijkreeg. De chipmachinemaker boekte in het derde kwartaal meer omzet en winst dan een jaar eerder. Ook de vooruitzichten vielen in de smaak bij beleggers. In het kielzog van ASML wonnen chipbedrijven ASMI en Besi tot 4 procent in de MidKap.



Verf

AkzoNobel steeg 2,6 procent. Het verfconcern wist afgelopen kwartaal meer geld te verdienen met de verkoop van zijn verven, ondanks een gedaalde omzet. Het bedrijf kondigde tevens aan tegen 2020 circa 200 miljoen euro aan kosten te willen besparen. Kabel- en telecombedrijf Altice Europe sloot de rij in de AEX met een verlies van bijna 5 procent.



Bij de middelgrote fondsen voerde TomTom (plus 10,3 procent) de stijgers aan. Het navigatiebedrijf kelderde een dag eerder nog ruim 16 procent door de afloop van een contract met Volvo. Ook biotechnologiebedrijf Pharming was in trek, met een plus van dik 8 procent na positieve resultaten bij een studie met zijn medicijn Ruconest.



Babyvoeding

Elders in Europa ging de aandacht uit naar Danone, dat ruim 4 procent inleverde in Parijs. Het Franse voedingsmiddelenconcern kampte afgelopen kwartaal met een fikse daling van de vraag naar babyvoeding in China. Het Noorse energiebedrijf Noreco schoot juist een kleine 54 procent omhoog in Oslo, nadat bekend werd dat de onderneming Deense activiteiten van Shell (min 0,5 procent) overneemt. Daarvoor betalen de Noren 1,9 miljard dollar.



De euro was 1,1539 dollar waard, tegen 1,1591 dollar op een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte na nieuwe cijfers over de olievoorraden in de VS 2,8 procent minder op 69,94 dollar. De prijs van Brentolie werd 1,8 procent goedkoper op 79,92 dollar per vat.