ASMI uitblinker op Damrak

De handel stond opnieuw in het teken van de kwartaalresultaten van grote Europese bedrijven. Op het Damrak was chiptoeleverancier ASMI een uitblinker na een verhoging van de omzetprognose. Beleggers verwerkten verder de handelsupdates van onder meer RELX, Unibail-Rodamco-Westfield en Intertrust.



AEX

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,3 procent in de min op 566,40 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 820,42 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 0,5 procent.



ASMI was de sterkste stijger bij de middelgrote bedrijven met een koerswinst van bijna 6 procent. De toeleverancier aan de chipindustrie is positiever geworden over de opbrengsten in het tweede kwartaal. In het eerste kwartaal kwam de omzet uit op 249 miljoen euro, 56 procent meer dan een jaar eerder. Dat was meer dan verwacht.