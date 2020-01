Asielzoekerscentrum Nieuw-West krijgt bijna 200 extra plekken

Verschillende immigranten, verschillende locaties

In Amsterdam bestaat inmiddels een veelvoud aan opvanglocaties voor verschillende soorten immigranten.

Asielzoekerscentra zijn in de regel bestemd voor vluchtelingen die in Nederland een verblijfsstatus aanvragen. Zodra zij die status hebben, krijgen zij een woning toegewezen, bij bezwaarprocedures blijven zij in het azc.

Voor uitgeprocedeerden, ongedocumenteerden en illegalen die al in een ander land een aanvraag hebben lopen, zijn er plekken in de bed-, bad- en broodopvang. De gemeente werkt aan de opening van totaal 500 24-uursplekken waar deze groep migranten tot rust kan komen en kan werken aan terugkeer. Deze plekken worden verdeeld over een dozijn locaties in de stad.

In de koude wintermaanden is er ’s nachts ook nog winteropvang voor migranten die niet in aanmerking komen voor de bbb-opvang. Zij staan elke ochtend om 9.30 uur weer buiten, en kunnen dan overdag terecht in het Wereldhuis, verbonden aan de Evangelisch-Lutherse Diaconie.

Daarnaast worden er in Amsterdam ook regelmatig panden gekraakt door ongedocumenteerde en uitgeprocedeerde migranten. Momenteel verblijft een groep van enkele tientallen personen in de leegstaande parkeergarage Kempering in Zuidoost. Halverwege maart moeten zij dit gebouw verlaten.