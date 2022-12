Asielkinderen krijgen onderwijs door noodoplossing Amsterdam: ‘Onacceptabel dat ze zes weken moeten wachten’

Vanaf januari kunnen alle asielkinderen tussen 5 en 11 jaar oud in Amsterdam door een noodingreep naar school. Momenteel moeten zij vaak maanden wachten tot ze onderwijs krijgen. ‘Juist deze groep nieuwkomers is gebaat bij de structuur en de zorg die onderwijs biedt.’

Door de forse instroom van asielzoekers en het tekort aan leraren krijgen kinderen in de asielopvang vaak geen onderwijs. Ze moeten maandenlang wachten terwijl ze volgens het VN-Kinderrechtenverdrag wel recht op onderwijs hebben. In oktober ging het voor het basisonderwijs in Amsterdam om bijna honderd kinderen, van wie de meerderheid verbleef op het cruiseschip bij de Coentunnel.

Amsterdam neemt nu maatregelen en voert een ‘tussenvoorziening’ in. Kinderen uit de COA-opvang krijgen daardoor in ieder geval les in basisvakken als Nederlands, rekenen en spelling. Ook wordt er aandacht besteed aan het mentale welzijn van de kinderen en is er extra ruimte voor spelen, beweging en sport. Begin dit jaar werd een soortgelijke regeling getroffen voor Oekraïense kinderen.

Wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) noemt het een noodbeslissing. “Het is onacceptabel dat kinderen langer dan zes weken moeten wachten op onderwijs. Juist deze groep nieuwkomers is gebaat bij de structuur en de zorg die onderwijs biedt. Het is in het belang van de kinderen dat ze een vorm van onderwijs krijgen en kunnen doorgaan met hun ontwikkeling.”

Bekwame docenten

Ruim honderd vluchtelingen tussen de 5 en 11 jaar zijn door de regeling na de kerstvakantie verzekerd van een vorm van onderwijs. Ze krijgen les op nieuwkomersscholen, verspreid over de stad, waar speciale klassen worden ingericht. De lessen zullen onder meer gegeven worden door docenten en ondersteuners die ook statushouder zijn en in hun land van herkomst al voor de klas stonden.

Dat gaat bijvoorbeeld om mensen uit Syrië. Zij spreken naast Arabisch vaak ook Engels en Nederlands, waardoor ze makkelijk met kinderen én collega’s kunnen communiceren. De belofte is dat deze nieuwe docenten er niet alleen voor komen te staan, maar dat ze onderdeel zullen uitmaken van reguliere teams met ook Nederlandse docenten. De ‘nieuwe’ docenten krijgen bovendien de mogelijkheid tot verdere opleiding en coaching.

Jeroen Spanbroek, bestuurder Stichting Westelijke Tuinsteden en voorzitter Stuurgroep Nieuwkomers, zegt de afgelopen tijd druk bezig te zijn met het werven van docenten. “Deze mensen zijn geen vervanging van reguliere docenten, maar het zijn wel bekwame mensen. Deze oplossing is waar het onderwijs, de stad en de gemeente voor is gaan staan. We hebben samen ervoor gezorgd dat we alle kinderen straks weer leerlingen mogen noemen.”

Tijdelijk

Zowel Spanbroek als de gemeente benadrukt dat de tussenvoorzieningen een tijdelijke oplossing vormen en dat kinderen in de toekomst meteen weer nieuwkomersonderwijs moeten krijgen. Moorman: “Maar met de huidige wachttijden is dat niet realistisch. De tussenvoorzieningen bieden een tijdelijke oplossing in het belang van de ontwikkeling van de kinderen.”

Moorman deed vorige maand samen met de gemeente Den Haag al een oproep aan het Rijk om de mogelijkheden voor onderwijs aan asielkinderen te verruimen, zoals dat ook is gebeurd voor Oekraïense kinderen. Ze willen dat de wet voor de asielkinderen hetzelfde wordt, maar hopen ook dat het Rijk de portemonnee trekt voor de zogeheten landingsplaatsen.

Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) heeft aangegeven naar het verzoek te willen kijken. Wanneer er meer duidelijkheid komt over de regelingen, is niet bekend.