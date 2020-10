Asfalt-as van Wibautstraat naar IJtunnel wordt groene oase

De asfalt-as van de Wibautstraat naar de IJtunnel moet uitgroeien tot een park – al per 2025, als Amsterdam zijn 750ste verjaardag viert. Dat idee wordt dinsdag gelanceerd, op de dag dat Amsterdam precies 745 jaar bestaat.

De verkeersader, die bestaat uit straten die stuk voor stuk hoog scoren op de ranglijst van lelijkste plekken in de stad, moet in vijf jaar uitgroeien tot een groene gordel door de oostkant van de stad. Dat plan lanceren de ­bedrijven en instellingen langs de drukke verkeersroute en de stads­delen Centrum en Oost. Ze hebben daarvoor expres 27 oktober uitgekozen, de verjaardag van Amsterdam. Over vijf jaar bestaat de stad op de kop af 750 jaar. Dan moet het nieuwe park klaar zijn, als cadeau voor de stad.

Op sommige plaatsen staat het groen nog in de kinderschoenen. In de eveneens vooral uit beton opgetrokken Weesperstraat wijst bestuurder Micha Mos van stadsdeel Centrum wat besmuikt op de jonge klimplanten aan weerskanten van de weg. Het is een begin. Of zoals Mos het noemt: “Babygroen.”

Groene daken

Maar sinds de herinrichting in 2015 is de Wibautstraat al veel groener geworden. Soms onzichtbaar vanaf de begane grond zijn uitgestrekte groene daken, dakterrassen, waterbergingen en geveltuinen aangelegd. “De daken voegen ook oppervlakte toe,” zegt Liesbeth Bijvoet van de BIZ Knowledge Mile, de vereniging die optreedt namens de bedrijven langs de route. “Het wordt een 21ste-eeuws stadspark.”

Met die bedrijven en instellingen is het begonnen. Al in 2014 bedachten ze dat de verkeersas veel hbo-opleidingen verbindt die de stad gebruiken als laboratorium voor onderzoek naar verduurzaming en innovatie. Vandaar ook de naam: Knowledge Mile Park.

Geen Vondelpark

“Het wordt hier niet als het Vondelpark,” haast Mos zich te zeggen. Net als Science Park is Knowledge Mile Park vooral een naam die het gebied tot één logisch geheel smeedt. De hoop is dat het groen de aandacht vestigt op andere mogelijk­heden om de stad te verduurzamen. Wel worden het groen, de terrassen en de regentonnen met hulp van door de stadsdelen ingeschakelde hoveniers, zoveel mogelijk in één stijl uitgevoerd, zodat het geen allegaartje wordt.

Ook voor de bedrijven heeft het voordelen, wijst bestuurder Rick Vermin van Oost bij restaurant Stek. Het omheinde terras is met klimplanten en olijfbomen een soort tuin geworden. En dat het hele jaar door. “Ze hoeven in de winter niet het hele park hun etablissement in te slepen.”

Symbool

Als de proef met een knip in de Weesperstraat volgend voorjaar slaagt en er gaat geen doorgaand ­verkeer meer van Wibautstraat naar IJtunnel, rijden hier straks veel minder auto’s. Voor de stadsdeelbestuurders is het nieuwe park ook een symbool. “Als je deze binnenstedelijke snelweg kunt vergroenen, dan kan het overal,” zegt Vermin.