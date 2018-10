Asbest vrijgekomen bij brand in zolder in Osdorp

De brandweer ontruimde alle 24 woningen van het complex. De ongeveer vijftig bewoners worden opgevangen in een hotel.



Bij de brand is mogelijk asbest vrijgekomen. Daarom is het onduidelijk wanneer zij terug kunnen. "Een gespecialiseerd bedrijf moet nu eerst onderzoek doen. Bovendien weten we ook nog niet wat de schade van de brand is," aldus een woordvoerder van de brandweer.



De brandweer heeft de omgeving van het complex 'ruim' afgezet. Volgens de woordvoerder is er geen gevaar voor omwonenden. Wie last heeft van de rook wordt aangeraden ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te zetten.