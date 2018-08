Asbest in ambtswoning burgemeester

Dat schrijft wethouder Touria Meliani (gemeentelijk vastgoed). Op Herengracht 502, het Huis met de kolommen, woont sinds 1927 de Amsterdamse burgemeester. Alleen de naoorlogse burgemeesters Feike de Boer en Gijs van Hall weigerden hun intrek te nemen in het statige pand uit 1672.



Momenteel zijn werklui bezig met het verwijderen van asbest dat onder de vloer zat in het burgemeestersappartement. Ook zijn de keuken en de badkamer aan vernieuwing toe.



De operatie kost 150.000 euro, in oktober moeten de werkzaamheden klaar zijn. In 2019 is waarschijnlijk nog een ronde noodzakelijk, onder meer om het gebouw te verduurzamen.



Hond

Of Halsema en haar gezin van de ambtswoning gebruik zullen maken is nog niet duidelijk, de familie wikt en weegt vanwege het gebrek aan groene buitenruimte voor de hond.



Ook Van der Laan twijfelde bij zijn aantreden 2010, maar hij liet zich uiteindelijk overhalen. De burgemeesters betalen een marktconforme vergoeding voor het gebruik van de woning.