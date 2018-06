Asbest aangetroffen in Allard Pierson Museum

Dat schrijft Folia.



Volgens de nieuwswebsite is de asbest in het stucwerk van de binnenwanden van het museum aangetroffen. De eerste luchtmonsters tonen aan dat er geen asbest in de lucht zit.



Ongerustheid

Folia citeert uit een brief die Universiteits Bibliotheek-directeur Maria Heijne aan het personeel van het Allard Pierson heeft gestuurd. Daarin schrijft ze dat er 'geen directe reden voor ongerustheid is'.



De asbest zou hechtgebonden zijn, waardoor het niet gemakkelijk los kan komen. 'Ook is het niet op de vloeren aangetroffen,' schrijft Heijne. 'De vondst geeft wel aanleiding voor verder onderzoek.'



Andere ruimtes waar eenzelfde vorm van stucwerk zit, worden nader onderzocht. Ook wordt er door het AMC een zogeheten blootstellingsonderzoek uitgevoerd, waaruit moet blijken of medewerkers in contact zijn gekomen met asbest.